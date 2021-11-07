Азербайджанские военные на учениях НАТО

В рамках Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО на многонациональных морских учениях "Восточное Средиземноморье - 2021" в Турции была проведена оценка 2-го уровня корабельной поисковой группы Военно-морских сил (ВМС) азербайджанской армии, заявленных в Объединение совместных сил. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, оценка корабельной поисковой группы проводилась многонациональной оценочной группой и контролировалась группой наблюдателей командования Военно-морских сил НАТО.

В ходе учений были высокопрофессионально и эффективно выполнены задачи по быстрому подходу катера к захваченному условной террористической группой кораблю, нейтрализации террористов и освобождению корабля, а также безопасной эвакуации экипажа.

Отмечается, что целью проведения оценочных учений является проверка боеготовности, деятельности и оснащения подразделений, заявленных в Объединение совместных сил на соответствие стандартам НАТО.