НАТО обвинило Беларусь в «гибридной атаке»

Глава НАТО Йенс Столтенберг обвинил Беларусь в использовании мигрантов в качестве «гибридной атаки» и призвал страны региона к солидарности, сообщает агентство «Анадолу».

«Политика Беларуси, использующая мигрантов в качестве гибридной атаки, неприемлема», - написал Столтенберг в Twitter после телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой.

Он добавил, что НАТО солидарно с Польшей и всеми своими союзниками в регионе.

Отметим, что в понедельник, 8 ноября, польские власти усилили охрану границы с Беларусью и мобилизовали более 12 тысяч военнослужащих после того, как толпа мигрантов начала марш к территории страны в сопровождении белорусских пограничников.