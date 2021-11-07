Пентагон призвал Россию прояснить, что она делает на границе с Украиной

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной, сообщает zn.ua.

"Мы продолжаем наблюдать за вызывающими обеспокоенность передвижениями российских военных в западных районах России и вокруг Украины. Мы продолжаем призывать Россию прояснить свои намерения, что они на самом деле там делают", - заявил Кирби.

На вопрос о том, как оценивает Пентагон состояние на границе РФ с Украиной - информацию о 90 тыс. российских военных, он ответил: "Я не буду углубляться в оценки разведки сейчас, на этой трибуне, особенно в оценки, касающиеся численности".

Кирби призвал Россию к соблюдению Минских соглашений и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины: "Мы продолжаем призывать к соблюдению Минских соглашений и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины".