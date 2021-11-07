В Ереване арестовали командира армянских диверсантов

Дж.М. - второй офицер, арестованный по этому делу. Ранее, в сентябре, был арестован подполковник Арсен Казарян.

Суд Еревана удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал обвиняемого в невыполнении служебных полномочий командира батальона армянских военнослужащих Дж.М, того самого, которого после окончания Отечественной войны, в декабре прошлого года, задержал азербайджанский спецназ близ села Кохне Таглар Ходжавенда (относился к бывшему Гадрутскому административному району). Об этом сообщают армянские СМИ.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, командиру стрелкового батальона Дж.М. после подписания 10 ноября Трехстороннего соглашения было приказано обеспечить безопасность 12 боевых постов к востоку от села Кохне Таглар. Однако в ходе боевых действий 11-12 декабря 2020 года Дж.М. допустил должностную халатность, в результате чего все вышеуказанные посты перешли под контроль азербайджанской армии, а личный состав воинской части попал в осаду. В результате 9 армянских военнослужащих были убиты, двое попали в плен.

Этому командиру еще в апреле 2021 года было предъявлено обвинение и выдвинуто ходатайство в связи с его арестом. Однако суд отклонил данное ходатайство. Прокурор же обжаловал это решение.

Напомним, примерно через две недели после подписания 10 ноября Трехстороннего соглашения, в конце ноября, группа армянских военнослужащих была отправлена на территорию близ сел Кохне Таглар и Чайлаггала Ходжавенда, где были созданы оборонительные позиции.

Азербайджанская армия 11 и 12 декабря очистила эти села от армянской диверсионной группы и задержала более 60 армянских военнослужащих. Против них было возбуждено уголовное дело. Летом этого года в Баку состоялись судебные процессы, часть этих армянских военнослужащих была приговорена к тюремному заключению, другая часть возвращена в Армению/