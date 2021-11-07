Просивший о смертной казни Усмонов остался недоволен решением суда

По словам адвоката есть ряд смягчающих обстоятельств: пожилые родители, отец серьезно болен, есть братья и сестры, вся семья была у Усмонова на иждивении. Также он признал свою вину, согласился с квалификацией обвинения и сотрудничал со следствием.

"Мой подзащитный посчитал приговор в 24 года колонии суровым. Он хотел получить до 20 лет лишения свободы", - сказал адвокат.

Рабочий мигрант из Средней Азии Жасуржон Усмонов, жестоко убивший доцента Борковскую и ее мать в России, обжаловал приговор, сообщает РЕН ТВ.

27 октября Московский областной суд признал Усмонова виновным в жестоком убийстве доцента РЭУ им. Плеханова Виктории Борковской и ее матери, а так же в покушении на убийство несовершеннолетнего ребёнка и разбойном нападении и назначил ему 24 года колонии.

Ранее прокурор Дарья Дворцовенко запросила для Усмонова пожизненное наказание. Обвиняемый в последнем слове раскаялся, обратился к судье с просьбой о снисхождении, а в случае отказа- назначить ему смертную казнь.

Адвокат отметил, что Усмонову было известно, что в РФ смертная казнь запрещена. Будет ли Генпрокуратура подавать жалобу на приговор со своей стороны, защите пока неизвестно.

Напомним, 7 ноября 2020 года в деревне Поярково Солнечногорского района в частном доме были найдены тела двух женщин: 44-летней хозяйки и ее 67-летней матери со множеством колото-резаных ранений. Также в доме обнаружили шестилетнюю девочку, истекающую кровью, раненую в грудь и шею. Ребёнка госпитализировали в тяжелом состоянии.