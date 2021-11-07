Западные политики в Карабахе: Шушу превратили в Калининград!

Джейхун Наджафов, собкор, Шуша 17:51

Группа известных политиков, бывших президентов, глав правительств и руководителей крупных международных организаций посетила Шушу, где ознакомилась с достопримечательностями города и приняла участие в конференции, посвященной вопросам исторического наследия. Сегодня путь от Физули в Шушу - извилистый, лесистый, с крутыми подъемами и головокружительными спусками - стал одним из символов победы азербайджанского народа во второй Карабахской войне. Именно этой дорогой под шквалом артиллерийского огня и пулями снайперов, через минные поля и засады пробивались к Шуше доблестные азербайджанские солдаты, прокладывая своим мужеством и своей кровью дорогу к долгожданной Победе. В Шуше участники конференции встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прошлись по улицам города, посетили памятники истории, где полным ходом идут реставрационные работы, осмотрели разрушенные старинные здания… Мы попросили некоторых гостей поделиться с haqqin.az впечатлениями о посещении Шуши.

Валдис Затлерс, экс-президент Латвии - Впечатляет прекрасная природа Карабаха, но еще больше поражает природа поступков людей, которые в одном случае направлены на безжалостное разрушение, а в другом – на созидание и восстановление. Те, кого тревожит судьба нашей планеты, её будущее, должны обязательно приехать в Шушу, в Карабах и на примере потрясающего по своей красоте города убедиться, что разрушать памятники старины — это не героизм, а слабость. Истинная сила заключается в способности человека создавать, строить, возрождать из руин. С точки зрения военной стратегии взятие Шуши было результатом блестяще задуманной операции, которая, к сожалению, стоила немало человеческих жизней. Но то, что мы увидели на освобожденных территориях - возрождение, бурное строительство, радость людей - это и есть главный успех второй Карабахской войны. Находясь в Шуше, я вдруг вспомнил, как будучи тринадцатилетним мальчишкой, поехал с бабушкой на экскурсию из Риги в Кёнигсберг (Калининград). В Риге не было руин, все было убрано, чисто, приведено в порядок. Но Кёнигсберг лежал в руинах, была разворочена даже могила великого Эммануила Канта. Это картина впечатлила меня на всю жизнь. Потом я видел Берлинскую стену и не мог понять, почему мы, в Латвии, чувствуем себя свободнее, чем восточногерманские немцы, был в Южной Корее и видел на стороне КНДР, за демаркационной зоной, железнодорожную станцию, где каждый день люди ждали поезд из Сеула, путешествовал по Балканам через десять лет после войны, где на каждом шагу, как память о прошедших боях, на глаза попадались руины… Так вот, по дороге из Физули в Шушу в глаза то и дело бросались отголоски первой и второй карабахских войн, следы варварства, презрения ко всему живому и прекрасному, на которые способен человек. Но я также увидел новый физулинский аэропорт, новую автомагистраль Физули - Шуша, новый отель в Шуше… Словом, Карабах сегодня – это наглядное свидетельство того, что такое благо мира и какова реальная цена войны. Лично у меня после всех этих картин появилась уверенность, что больше на Кавказе войн не будет. Искренне надеюсь, что предчувствие меня не обманет…

Бонни Бернхэм, бывший президент Всемирного фонда памятников (WMF), глава американского Альянса по финансированию культурного наследия (CHiFA) - Как специалист по историческим и культурным памятникам, я увидел в Шуше много интересного. Очень надеюсь, что у меня будет возможность вновь приехать в эти замечательные места, чтобы посмотреть, как продвигается процесс восстановления города, как Шуша будет возвращаться к жизни, как здесь будет формироваться достойная среда обитания... Мы убедились в том, что у правительства Азербайджана есть не только желание, но и возможности вернуть Шуше прежний, довоенный облик, превратить её в прекрасный, пропитанный духом исторических традиций и культуры город. Уверена, что процесс возвращения Шуши к её изначальному историческому облику вызовет большой интерес у многих специалистов и представителей мировой творческой общественности.

Виктор Ющенко, экс-президент Украины - Когда видишь в Шуше пустые здания, безлюдные села и запущенные виноградники, на душе становится грустно. Впрочем, сегодня это уже - грусть прошлого. И хотя в городе все еще видны последствия недавней войны, хочется верить, что очень скоро в Шушу вернется её подлинная душа, и все мы будем свидетелями бурного процесса ренессанса - восстановления Карабаха.