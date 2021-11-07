Сенат Чехии передумал лишать Земана президентских полномочий

Во вторник, 9 ноября, Сенат Чехии отказался от планов лишать госпитализированного президента Милоша Земана полномочий, потому что его состояние улучшается с каждым днем, сообщает Reuters.

«В этой ситуации, когда президент объявил, что назначит премьер-министра и министров, заседание по поводу лишения его полномочий не должно проводиться», - сказал Зденек Храба, председатель комитета парламента по конституционным делам.

В своем первом после госпитализации интервью Земан сказал, что планирует назначить лидера оппозиции Петра Фиала премьер-министром Чехии.

Напомним, что 77-летний Земан был госпитализирован 10 октября, на следующей день после выборов в парламент, когда правящая партия во главе с действующим премьер-министром Андреем Бабишем потеряла большинство.