МЧС навестило семью погибшего при исполнении служебных обязанностей Рашада Шафиева
Председатель профсоюза МЧС Мехман Исмайлов по случаю 8 Ноября – Дня Победы посетил семью сотрудника МЧС Рашада Вагиф оглу Шафиева, погибшего в результате ракетного обстрела армянскими войсками города Барда во время 44-дневной Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте МЧС.
Поздравив семью шехида с Днем Победы, Мехман Исмайлов отметил как славную страницу истории страны освобождение нашей доблестной армией во главе с президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым земель, которые около 30 лет находились под армянской оккупацией.
Исмайлов подчеркнул, что силы МЧС в период войны проявляли профессионализм и мужество во время спасательных работ после артиллерийских обстрелов населенных пунктов. Сказал и о том, что Рашад Шафиев, начавший свою деятельность как сверхсрочник в Войсках гражданской обороны МЧС 4 июля 2019 года, за короткое время смог завоевать уважение сослуживцев как трудолюбивый, ответственный военнослужащий.
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Сверхсрочник военной службы в Войсках гражданской обороны МЧС Рашад Шафиев был убит при исполнении служебных обязанностей в результате ракетных обстрелов ВС Армении 28 октября 2020 года в городе Барда. У Рашада Шафиева, который похоронен в родном городе Гянджа, остались сын и дочь.