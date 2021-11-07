МЧС навестило семью погибшего при исполнении служебных обязанностей Рашада Шафиева

Председатель профсоюза МЧС Мехман Исмайлов по случаю 8 Ноября – Дня Победы посетил семью сотрудника МЧС Рашада Вагиф оглу Шафиева, погибшего в результате ракетного обстрела армянскими войсками города Барда во время 44-дневной Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Поздравив семью шехида с Днем Победы, Мехман Исмайлов отметил как славную страницу истории страны освобождение нашей доблестной армией во главе с президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым земель, которые около 30 лет находились под армянской оккупацией.