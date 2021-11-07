Население Армении массово эмигрирует

В условиях стагнации экономики Армении и после ее поражения во второй Карабахской войне все больше армян покидают страну, передает Eurasianet.

Отмечается, что по официальным данным, за три квартала 2021 года из страны выехало на 103 тысячи человек больше, чем въехало. Это около 3 процентов от всего населения. Большая часть выездов - почти 64 тысячи человек - пришлась на первый квартал года.

Согласно аналитике Eurasianet, состояние экономики Армении остается основной причиной эмиграции, но недавно к списку причин прибавились и поствоенные вызовы.

В 2020 году экономика Армении сократилась на 7,6%, говорится в статье.