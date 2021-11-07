Карима Бабаева арестовали в Ростове-на-Дону

Суд в Ростове-на-Дону арестовал предпринимателя Карима Бабаева, которого подозревают в организации преступного сообщества в Ростовской области, передает ТАСС.

Сообщается, что Бабаев был задержан 9 ноября под Ростовом. До этого он полгода находился в федеральном розыске.

Бизнесмену предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств.

В отношении предпринимателя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания.