Карима Бабаева арестовали в Ростове-на-Дону
Суд в Ростове-на-Дону арестовал предпринимателя Карима Бабаева, которого подозревают в организации преступного сообщества в Ростовской области, передает ТАСС.
Сообщается, что Бабаев был задержан 9 ноября под Ростовом. До этого он полгода находился в федеральном розыске.
Бизнесмену предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств.
В отношении предпринимателя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания.
Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности России задержала главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, который 27 лет руководил районом.
Борзенко обвинили в перераспределении земель, где расположены рынки «Алмаз» и «Атлант». Каримова же следствие считает лидером преступной группы, в которой состоит бывший руководитель Аксайского района.
Ранее по этому делу были также арестованы и два сына предпринимателя Эдуард и Вадим Бабаевы.