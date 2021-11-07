Трампу отказали в суде

Окружной суд США округа Колумбия отказал экс-президенту страны Дональду Трампу в возможности сохранить в тайне документы, касающиеся его администрации в связи с расследованием штурма Капитолия 6 января его сторонниками, передает РИА Новости.

"Чрезвычайное ходатайство о прекращении отклонено", – говорится в решении суда.

Отметим, Дональд Трамп пытается заблокировать передачу следственной комиссии конгресса сотен страниц архивных документов, среди которых его рабочее расписание, тезисы к выступлениям пресс-секретаря, черновик речи на митинге, который предшествовал беспорядкам, и проект указа о защите выборов.

Экс-президент США обратился в суд после того, как нынешняя администрация не стала поддерживать его претензии и проинструктировала национальное управление архивов и записей передать следственной комиссии запрошенные документы "при отсутствии запретительного ордера суда".