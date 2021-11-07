Турецкими силами уничтожены еще 4 террориста ПКК
Вооруженные силы Турции нейтрализовали 4 террористов ПКК в районе Метина на севере Ирака, передает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.
Отмечается, что операция проводилась совместно с Национальной разведывательной службой Турции (MİT).
«ВС Турции продолжают уничтожать террористов на севере Ирака. В результате совместной операции ВС Турции и MİT в районе Метина ударом с воздуха нейтрализованы 4 террориста», - говорится в сообщении оборонного ведомства.