Гражданин России бегал за прохожими с ножом в руках в Осло

В столице Норвегии Осло вооруженный ножом мужчина угрожал прохожим на улице. Он был застрелен полицейскими, передает Associated Press.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия патрульные сначала попытались остановить злоумышленника, сбив его на авто. После этого в неизвестного начали стрелять.

По словам старшего начальника полиции Эгиля Йоргена Брекке, преступника госпитализировали, однако он скончался в больнице.

Тем временем согласно данным издания Verdens Gang, нападавший является гражданином России. Сообщается, что год назад суд приговорил мужчину к принудительной психиатрической помощи за аналогичное нападение в Осло в 2019 году.