Провокация Армении в Кельбаджаре
9 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, дислоцированных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия инженерную технику, прокладывающую дорогу в направлении позиций азербайджанской армии, расположенных в населенном пункте Еллиджа Кельбаджарского района.
Как сообщили в Министерстве обороны, в результате предпринятых мер со стороны подразделений азербайджанской армии провокация противоположной стороны была пресечена. Потерь среди личного состава нет.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии.