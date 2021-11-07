Премьер Польши: За миграционным кризисом на границе стоит Лукашенко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступая на внеочередном заседании сейма заявил о том, что за миграционным кризисом на польско-белорусской границе стоит президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Все отдаем себе отчет о том, что один человек, это Александр Лукашенко, привел специально десятки тысяч человек в Белоруссию, это Александр Лукашенко переносит эти группы людей, мигрантов, специально и иногда силой, у нас есть такая информация, на нашу восточную границу... И это Александр Лукашенко, который несет ответственность за то, чтобы эти люди вернулись в свои страны, туда, где им место», – сказал премьер.