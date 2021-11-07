Израиль представил первый в мире беспилотный электрический вертолет
Специалисты израильской компании Steadicopter презентовали собственную разработку – первый в мире электрический беспилотный вертолет Black Eagle 50 Electric, который предназначен для использования как в военных, так и в гражданских целях, сообщает Defence Blog.
Отмечается, что характеристики позволяют летательному аппарату демонстрировать высокую производительность и максимальную гибкость.
Вертолет можно использовать для проведения поисково-спасательных операций, в сфере кибернетики, в целях разведки, а также обследования газовых и нефтяных вышек и при проведении операций военно-морского флота.
При максимальном взлетном весе в 50 кг максимально допустимая нагрузка вертолета составляет не менее 30 кг.
Летательный аппарат может беспрерывно находиться в воздухе до 2 часов и оснащен двойным электродвигателем, что делает его недорогим в использовании и не производит вредных выбросов в атмосферу.