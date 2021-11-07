Израиль представил первый в мире беспилотный электрический вертолет

Специалисты израильской компании Steadicopter презентовали собственную разработку – первый в мире электрический беспилотный вертолет Black Eagle 50 Electric, который предназначен для использования как в военных, так и в гражданских целях, сообщает Defence Blog.

Отмечается, что характеристики позволяют летательному аппарату демонстрировать высокую производительность и максимальную гибкость.

Вертолет можно использовать для проведения поисково-спасательных операций, в сфере кибернетики, в целях разведки, а также обследования газовых и нефтяных вышек и при проведении операций военно-морского флота.