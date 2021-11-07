Шентоп призвал ОБСЕ проанализировать причины отсутствия результативности многолетних усилий посредников
Турция приветствует высказывания лидеров Азербайджана и Армении о готовности к диалогу. Мы также приветствуем начало контактов азербайджанских и армянских парламентариев. Об этом в ходе встречи с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт в Анкаре заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, передает Anadolu.
По словам Шентопа, итоги 44-дневной войны 2020 года открыли новую страницу в истории Южного Кавказа.
Спикер турецкого парламента отметил, что мир и нормализация соответствуют интересам всех государств региона.
«Это касается и отношений Турции и Армении. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что в случае наличия искренних шагов со стороны Армении, Анкара готова поэтапно нормализовать связи с Ереваном. Процессы нормализации связей между Турцией и Арменией, а также Арменией и Азербайджаном, должны взаимодополнять друг друга», – сказал Шентоп.
При этом, он призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ и спецпредставителя председателя организации учитывать новые реалии «на поле» и проанализировать причины отсутствия результативности многолетних усилий посредников.