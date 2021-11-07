Шентоп призвал ОБСЕ проанализировать причины отсутствия результативности многолетних усилий посредников

Турция приветствует высказывания лидеров Азербайджана и Армении о готовности к диалогу. Мы также приветствуем начало контактов азербайджанских и армянских парламентариев. Об этом в ходе встречи с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт в Анкаре заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, передает Anadolu.

По словам Шентопа, итоги 44-дневной войны 2020 года открыли новую страницу в истории Южного Кавказа.