В Эфиопии задержали сотрудников ООН

По меньшей мере 9 сотрудников ООН и членов их семей задержаны в столице Эфиопии Аддис-Абебе, передает РИА Новости.

Отмечается, что департамент безопасности организации и соответствующие сотрудники службы безопасности ООН посетили задержанных коллег. Вербальные ноты также были отправлены в МИД с просьбой о немедленном освобождении задержанных сотрудников.

Ранее эфиопские СМИ сообщили, что палата народных представителей Эфиопии (нижняя палата парламента) утвердила режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны для защиты населения от повстанцев. Режим ЧС будет действовать полгода.