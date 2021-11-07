В Индии зафиксирована вспышка опасного вируса
Медики индийского штата Уттар-Прадеш зафиксировали вспышку вируса Зика , острая болезнь, которая вызывает пятнистую сыпь, головную боль, жар и боль в суставах, передает India Today.
Отмечается, что вирус относится к категории быстро распространяемых и переносится в основном комарами.
Сообщается, что в тех регионах, которые уже успели пострадать от вируса Зика, власти начали активную информационную кампанию. Накануне в городе Канпур было выявлено сразу 89 случаев заболевания.