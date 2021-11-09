В Москве заявили о разработке новой зенитной ракетной системы С-550

В России идут работы по созданию новой зенитной ракетной системы С-550. Об этом сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам Владимир Путин на недавнем совещании сделал особый акцент на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550". При этом каких-либо сведений о новейшей системе Шойгу не привел.

С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет почти 600 километров.