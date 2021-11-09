О чем говорили Эрдоган и председатель ПА ОБСЕ Седерфельт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с председателем Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Маргаретой Седерфельт, передает Anadolu.

Сообщается, что переговоры прошли в Президентском комплексе в Анкаре за закрытыми дверями. О том, какие темы затрагивались при встрече не сообщается.

Известно лишь, что на встрече присутствовал также председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.