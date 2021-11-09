Киллеру из Азербайджана предъявлено обвинение по 8 статьям

Кипрская полиция официально предъявила обвинение азербайджанскому киллеру, задержанному 27 сентября этого года. Как сообщает virtualaz.org со ссылкой на The Washington Post, полиция подтвердила, что 38-летний гражданин России был отправлен на Кипр по заказу с целью убийства израильских бизнесменов. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов Кипра.

По словам чиновника, 38-летнему подозреваемому предъявлено обвинение по восьми статьям, и в следующем месяце он предстанет перед судом.

Сообщается, что задержанному инкриминируется принадлежность к преступной группировке, незаконное ношение оружия, планирование покушения и терроризм.