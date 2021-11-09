Киллеру из Азербайджана предъявлено обвинение по 8 статьям
Кипрская полиция официально предъявила обвинение азербайджанскому киллеру, задержанному 27 сентября этого года. Как сообщает virtualaz.org со ссылкой на The Washington Post, полиция подтвердила, что 38-летний гражданин России был отправлен на Кипр по заказу с целью убийства израильских бизнесменов. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов Кипра.
По словам чиновника, 38-летнему подозреваемому предъявлено обвинение по восьми статьям, и в следующем месяце он предстанет перед судом.
Сообщается, что задержанному инкриминируется принадлежность к преступной группировке, незаконное ношение оружия, планирование покушения и терроризм.
Напомним, что личность убийцы, о котором долгое время писали зарубежные СМИ, держалась в тайне. Наконец, накануне журналистам удалось получить о нем информацию, выяснилось, что это был Орхан Асадов. Несколько дней назад его брат, прибывший на Кипр, рассказал, что мужчина занимался в Москве торговлей и подрабатывал в качестве водителя такси, поскольку испытывал большие трудности с содержанием семьи. Он также заявил, что его брат невиновен.
Однако кипрский чиновник заявил, что азербайджанца арестовали незадолго до запланированного им убийства. Источник сообщил, что кипрская полиция выследила его на основании информации, полученной от «иностранной разведки».
Ранее кипрские СМИ сообщали, что этой службой внешней разведки является израильское агентство внешней разведки «Моссад». Сообщалось, что «Моссад» некоторое время следил за азербайджанцем в России и выявил его контакты с иранскими спецслужбами.
Напомним, что помимо азербайджанца в рамках расследования были арестованы еще пять человек, один из которых работал курьером. Были также обнаружены два его пистолета. Сообщалось, что киллер был направлен иранскими органами спецслужб. Одним из бизнесменов, которых он должен был убить, является израильский миллиардер Тедди Саги.