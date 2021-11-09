Сможет ли израильский «Железный купол» защитить США от ракетных атак Китая?
США проводят испытания израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол». на одной из своих военных баз в Тихом океане. Учения проходят на фоне растущей военной угрозы из Китая – американские военные отрабатывают меры по предотвращению возможных будущих ракетных атак со стороны Пекина, сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что испытания «Железного купола» продолжатся до конца месяца, после чего будет принято решение о возможной интеграции израильской системы ПВО в качестве дополнительной в уже существующую американскую систему противовоздушной обороны авиабазы на острове Гуам – самой близкой к Китаю военной базы США.
По предварительным оценкам, «Железный купол» не сможет отразить все угрозы со стороны Китая. В частности, израильская разработка пока бессильна в отношении сверхскоростных крылатых ракет. К тому же «Железный купол» способен защитить только от ограниченного количества ракет, в то время как США разрабатывают отдельные планы по усилению защиты от китайских баллистических ракет, выпускаемых из космоса.
С другой стороны, официальные лица в вооруженных силах США заявляют, что «Железный купол» очень эффективен против усовершенствованных китайских сверхдальних крылатых ракет типа CJ-20. Эти ракеты обладают скоростью ниже скорости звука и по мнению специалистов, смогут достичь целей на базе Гуам.