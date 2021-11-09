Сможет ли израильский «Железный купол» защитить США от ракетных атак Китая?

США проводят испытания израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол». на одной из своих военных баз в Тихом океане. Учения проходят на фоне растущей военной угрозы из Китая – американские военные отрабатывают меры по предотвращению возможных будущих ракетных атак со стороны Пекина, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что испытания «Железного купола» продолжатся до конца месяца, после чего будет принято решение о возможной интеграции израильской системы ПВО в качестве дополнительной в уже существующую американскую систему противовоздушной обороны авиабазы на острове Гуам – самой близкой к Китаю военной базы США.