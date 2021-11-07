ХАМАС выдвинул новый ультиматум ЦАХАЛу

Высокопоставленный представитель ХАМАСа заявил, что Израиль отклонил предложение организации получить информацию о состоянии четырех израильтян, содержащихся в секторе Газа, в обмен на освобождение заключенных палестинских арабов, сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что предложение было передано Израилю через представителей Египта. Еще на прошлой неделе начальник Главной разведки Египта Аббас Камель сказал, что он каждый день обращается к Израилю и представителям ХАМАСа по поводу нескольких вопросов, включая потенциальное долгосрочное соглашение о прекращении огня, а также обмен пленными.

Камель сказал, что такая сделка должна начаться с освобождения престарелых, женщин, подростков и больных заключенных палестинских арабов, содержащихся в израильских тюрьмах.

Представитель ХАМАСа Халил аль-Хайя отказался называть количество заключенных, которые должны быть освобождены по требованию террористов. Хайя отказался предоставить какие-либо подробности о состоянии четырех израильтян, но сказал, что ХАМАС не видит различий между израильскими солдатами и гражданскими лицами.

Более того, аль-Хайя также пригрозил, что ХАМАС будет похищать других солдат ЦАХАЛа, если Израиль не согласится выполнить требования боевиков.