Стрельба в США: есть погибшие и раненые

По меньшей мере два человека погибли во вторник в результате стрельбы в американском городе Скотленд (штат Южная Дакота). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Dakota News Now.

По информации, полицейские задержали подозреваемого в стрельбе. В общей сложности пострадали пять человек. Один доставлен в близлежащую больницу с серьезными ранениями, двое сами покинули место происшествия, их жизни ничего не угрожает.

Каких-либо дополнительных деталей происшествия издание в данный момент не приводит. Выяснением обстоятельств инцидента со стрельбой занимаются сотрудники офиса местного шерифа, полиция и бюро расследований.