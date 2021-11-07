Госдепартамент: США внимательно следят за ситуацией вокруг Саакашвили

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс прокомментировал ситуацию вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его перевода в тюремную больницу.

«Мы пристально наблюдаем за ситуацией, до этого – за задержанием бывшего президента Саакашвили, а теперь – за отношением к нему. В том числе за заявлением омбудсмена Грузии, которое вызывает вопросы в связи с состоянием находящегося в заключении президента Саакашвили», - заявил Прайс.

По его словам, США призывают правительство Грузии незамедлительно предпринять шаги, чтобы оказать Саакашвили необходимую ему как психологическую, так и медицинскую помощь.

«Как всегда в таких случаях, на правительство возложена ответственность защищать заключенных от насилия, в том числе психологического, оказывать им соответствующую медицинскую помощь и обеспечить неразглашение частной информации о состоянии их здоровья в соответствии с законодательством Грузии», - заявил Прайс.