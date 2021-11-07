Десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу, избиты курды

Две группы нелегальных мигрантов из десятков человек прорвались через белорусско-польскую границу. Часть людей удалось вернуть к линии границы, остальных разыскивают. Об этом передает польское радио Bialystok со ссылкой на Пограничную службу.

Пресс-секретарь Пограничной службы Подляского воеводства Катаржина Зданович рассказала, что в обоих случаях заграждения были снесены с применением силы. Часть мигрантов удалось вернуть к линии границы, поиски остальных продолжаются, сказала она.

В Погранкомитете Беларуси заявили, что на границе с Польшей обнаружены четыре избитых польскими силовиками курдских мигранта.

По словам мигрантов, они были задержаны на территории Польши, где пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца.

Ситуация на границе двух стран обострилась в понедельник, 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.