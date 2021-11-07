В Ереване продолжаются митинги оппозиции. Накануне тысячи протестующих вышли на площадь Свободы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Сама оппозиция заявила, что митинг собрался для формирования национального сопротивления.

Протестующие во всех бедах армянского народа наряду с Пашиняном винят русских, считая, что армяне и русские вовсе не дружественные народы.

Подогревая толпу, один из лидеров протестного движения заявил, что с первых дней вхождения русских на территорию Южного Кавказа запрещалась деятельность армянских церквей:

«Закрывались армянские школы. Русские царские войска разоружали армянских повстанцев, сдали западную Армению, заключили Карский и Московский договоры. Не было никогда никакой дружбы между армянским и русским народами. Была колониальная политика. Армения всегда была разменной монетой России. Поэтому миф о русско-армянской дружбе развенчан раз и навсегда. Мы, армянский народ, отвечаем вам словами Михаила Юрьевича Лермонтова: "Прощай, немытая Россия"», - подытожил оратор.