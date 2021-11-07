Капитуляция Армении завершилась восстановлением советских границ

Отдел информации 10:52

Прошел год с того дня, как Ереван официально объявил о своей капитуляции во Второй Карабахской войне, которая началась осенью прошлого года и продлилась 44 дня. Документ о прекращении боевых действий и капитуляции Армении был согласован после освобождения города Шуша вооруженными силами Азербайджана, потому что для азербайджанской армии, освободившей Шушу, взятие под контроль Ханкенди было просто делом времени, а остатки армянских вооруженных сил в Карабахе - группировки численностью около 15-20 тысяч человек (по признанию самой армянской стороны - ред.) – практически находились в полной осаде. К тому же дорога Лачин - Шуша - Ханкенди уже была под контролем азербайджанской армии, а дорога Басаркечар - Агдере - Кельбаджар находилась под наблюдением с высот Мурова. Одним словом, с военной точки зрения, противнику ничего не оставалось, кроме как сдаться и принять условия Азербайджана.

В недавнем интервью российскому журналу «Национальная оборона» президент Азербайджана Ильхам Алиев обозначил ряд моментов относительно того, как было согласовано совместное заявление о прекращении боевых действий. Глава государства сообщил, что после полного освобождения Шуши азербайджанской армией ему позвонил президент России Владимир Путин и сказал, что руководство Армении готово закончить войну на условиях Баку. Путин уточнил, находятся ли еще в силе условия, ранее поставленные азербайджанской стороной. Эти условия включали представление графика выхода с оккупированных прилегающих районов Азербайджана (на тот момент азербайджанская армия освободила 4 из этих районов, а также часть административной территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области - ред.). Так, в соответствии с положениями Трехстороннего заявления о прекращении боевых действий, согласованного вечером 9 ноября, Армения обязалась к 1 декабря вывести свои войска из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Азербайджан согласился выделить 5-километровый гуманитарный коридор между контролируемой армянами частью Карабаха и Арменией. В регионе должен был разместиться российский миротворческий контингент. В совместное заявление также вошли такие пункты, как решение гуманитарных вопросов и открытие всех транспортных коммуникаций в регионе, что включало и открытие коридора, соединяющего Нахчыванскую Автономную Республику с Азербайджаном. Совместное заявление было подписано президентами России и Азербайджана в режиме видеоконференции, при каких же обстоятельствах его подписал премьер-министр Армении, до сих пор не ясно. Затем президент Азербайджана обратился к народу, объявив об окончании войны и полной капитуляции Армении. Подписание документа состоялось 9 ноября по московскому времени, 10 ноября - по бакинскому. По этой причине документ называется заявлением от 9 ноября в России и заявлением от 10 ноября в Азербайджане.

Сразу после подписания совместного заявления начался процесс переброски части российского миротворческого контингента из Челябинска военно-транспортными самолетами Ил-76 в Ереван, а оттуда в Карабах. Первые отряды российских миротворцев прибыли в Карабах в полдень 10 ноября и начали проведение миротворческой операции. А в Ереване в ночь с 9 на 10 ноября царила атмосфера полной катастрофы и хаоса. Этот акт капитуляции, подписанный по итогам 44 дней, стал настоящим шоком для армянского общества, напичканного пропагандой от официальных источников о закомерной победе армянской армии. Выяснилось, что Армения, потерявшая около 7 тысяч солдат, полностью сдалась, а Карабах потерян раз и навсегда. После этого разъяренная толпа напала на парламент Армении и резиденцию премьер-министра.