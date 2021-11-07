Конфликт в Tik-Tok завершился убийством в Баку

Вечером 9 ноября в прокуратуру поступила информация о том, что по дороге в больницу скончался Натиг Рамазанов, 1991 года рождения. Информацию об этом распространила пресс-служба надзорного органа Низаминского района.

В ходе проведенного расследования было установлено, что у Н.Рамазанова из-за написанных им непристойных слов в социальной сети Tik-Tok возник словесный конфликт с жителем Баку Али Мусаевым, 1982 года рождения. Мужчины договорились встретиться и разобраться на проспекте Кара Караева. В ходе разговора между ними произошла словесная перепалка, в результате которой А.Мусаев ударил Н.Рамазанова ножом в правое бедро.

Пострадавший скончался по дороге в больницу.

В прокуратуре Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса АР.

А.Мусаев задержан. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия по уголовному делу.