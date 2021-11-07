Депутат Азай Гулиев обсудил с Эрдоганом важные вопросы

11:08

«Сегодня в составе ПА ОБСЕ обсудили очень важные вопросы в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и спикером парламента Мустафой Шентопом». Об этом написал в социальных сетях депутат Милли Меджлиса, представитель Азербайджана в ПА ОБСЕ Азай Гулиев. По его словам, на встрече обсуждались вопросы нелегальной миграции, борьбы с терроризмом, двойных стандартов и избирательного подхода, исламофобии, а также других угроз, с которыми столкнулась Турция в последние годы.

«Несмотря на то, что Турция потратила 40 миллиардов долларов на 4,5 миллионов беженцев и нелегальных мигрантов из Сирии за последние 10 лет, было отмечено, что обещанная поддержка со стороны Евросоюза и других международных организаций, так и не была предоставлена. Турция не может справиться с этим тяжелым бременем в одиночку, поэтому соответствующие международные организации и страны должны помочь Анкаре в решении этой проблемы», - заявил Гулиев. Он также написал, что в ходе обсуждений было отмечено восстановление территориальной целостности Азербайджана после второй карабахской войны, создание новых возможностей для прочного мира и стабильности в регионе, а также подчеркнута важность нормализации отношений между Арменией, Турцией и Азербайджаном на основе нынешних реалий.