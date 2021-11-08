Американский самолет-разведчик у границы России
Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США обнаружили 9 ноября близ российской границы над Черным морем, сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.
Согласно информации, на всем протяжении полета над Черным морем самолет сопровождали российские РЛС.
Отмечается, что американский самолет Е-8С, вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ), в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве над Черным морем. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.