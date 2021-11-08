Армению и Грузию лихорадит от коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Армении по состоянию на 10 ноября увеличилось на 1 675, составив 324 039 человек, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 80 человек, за время пандемии – 8 184.
В Грузии за последние 24 часа выявлено 5 751 новых случаев инфицирования. Общее количество подтвержденных случаев заболевания, выявленных с момента вспышки пандемии COVID-19 в стране, составляет 766 818.
Накануне от коронавируса скончались 78 человек. С момента распространения пандемии умерли 10 662 пациента, чьи тесты на COVID показали положительный результат.