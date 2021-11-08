Армению и Грузию лихорадит от коронавируса

Число зараженных коронавирусом в Армении по состоянию на 10 ноября увеличилось на 1 675, составив 324 039 человек, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 80 человек, за время пандемии – 8 184.