Акции в поддержку Саакашвили: ситуация в Тбилиси накаляется

У здания Службы госбезопасности Грузии с утра собрались несколько сотен человек, требующих освобождения экс-президента Михаила Саакашвили из заключения, а также назначения внеочередных парламентских выборов.

Sputnik Грузия пишет, что словесная перепалка с сотрудниками полиции привела к конфронтации. Несколько человек увезли с места акций на машинах патрульной полиции. Называются разные цифры - от десяти до двадцати задержанных.