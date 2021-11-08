Акции в поддержку Саакашвили: ситуация в Тбилиси накаляется
У здания Службы госбезопасности Грузии с утра собрались несколько сотен человек, требующих освобождения экс-президента Михаила Саакашвили из заключения, а также назначения внеочередных парламентских выборов.
Sputnik Грузия пишет, что словесная перепалка с сотрудниками полиции привела к конфронтации. Несколько человек увезли с места акций на машинах патрульной полиции. Называются разные цифры - от десяти до двадцати задержанных.
Лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия уже сообщил сторонникам о ближайших планах. В среду сторонники ЕНД собираются пикетировать несколько государственных ведомств в Тбилиси. После утренних акций протеста у госведомств сторонники ЕНД собираются переместиться к зданию Тбилисского городского суда, где будет проходить процесс над Саакашвили.
Михаил Саакашвили был переведен в Тбилиси в клинику в глданской тюрьме из руставской тюрьмы №12 вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому.