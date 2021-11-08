Президент Туркменистана анонсирует встречу с Алиевым и Эрдоганом
"Встреча президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции, отложенная по известным причинам, состоится в ближайшее время. Эта встреча откроет яркую страницу в истории отношений между тремя братскими государствами, будет способствовать совершенствованию и обогащению нашего сотрудничества, выходу на его новые направления, станет еще одним свидетельством сплоченности и единства туркменского, азербайджанского и турецкого народов". Об этом в интервью телеканалу TRT World заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Лидер Туркменистана подчеркнул, что в настоящее время уровень отношений между Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией, их руководителями позволяет уверенно и эффективно развивать и совершенствовать трёхстороннее сотрудничество в политическом, экономическом, торговом и гуманитарном направлениях. "Наши страны совместно прилагают усилия по сохранению и укреплению всеобщего мира, стабильности и безопасности. Они последовательно и решительно продвигают принципы конструктивного партнерства и взаимопонимания в региональных вопросах.
Подходы Туркменистана, Азербайджана и Турции оказывают позитивное влияние на развитие регионов Центральной Азии, Каспийского и Чёрного морей. Это способствует превращению вышеназванных регионов в прочную основу долгосрочной стабильности в данной части Евразии. Регулярно, на взаимовыгодной и равноправной основе развиваются торгово-экономические отношения. Концентрирование потенциала трёх государств, использование общих ресурсов, географических, промышленных и технологических возможностей может не только дать мощный импульс развитию национальной экономики, но и является подтверждением того, что это способно стать вкладом в геоэкономическую структуру, придать новый созидательный смысл и перспективы на всём Евразийском пространстве", - сказал президент.
Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что речь в первую очередь идёт о таких стратегических направлениях, как энергетика, транспорт и коммуникации.
"Уверен, что Туркменистан, Азербайджан и Турция занимают передовую и активную позицию в формировании надёжного транспортного и энергетического моста по направлению Восток–Запад", - подчеркнул президент Туркменистана.