Президент Туркменистана анонсирует встречу с Алиевым и Эрдоганом

"Встреча президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции, отложенная по известным причинам, состоится в ближайшее время. Эта встреча откроет яркую страницу в истории отношений между тремя братскими государствами, будет способствовать совершенствованию и обогащению нашего сотрудничества, выходу на его новые направления, станет еще одним свидетельством сплоченности и единства туркменского, азербайджанского и турецкого народов". Об этом в интервью телеканалу TRT World заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Лидер Туркменистана подчеркнул, что в настоящее время уровень отношений между Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией, их руководителями позволяет уверенно и эффективно развивать и совершенствовать трёхстороннее сотрудничество в политическом, экономическом, торговом и гуманитарном направлениях. "Наши страны совместно прилагают усилия по сохранению и укреплению всеобщего мира, стабильности и безопасности. Они последовательно и решительно продвигают принципы конструктивного партнерства и взаимопонимания в региональных вопросах.