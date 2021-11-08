В Масаллы сотрудники Госфонда разворовали бюджетные деньги

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре завершено расследование уголовного дела, возбужденного в связи с нарушениями законодательства, выявленными в Масаллинском районном отделе Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты. Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры.

Следствием установлено, что бывший заведующий сектором социальной помощи и пособий указанной организации Ровшан Хазарханов в сговоре с работавшими там же на должностях главного советника и советника Маликом Алигусейновым и Шаигом Мухтарлы в течение 2017-2020 годов путем внесения в официальные документы ложной информации присвоили выделенные из бюджета 14 тысяч 490 манатов. Также вследствие исполнения ненадлежащим образом ими своих служебных обязанностей и халатности был причинен значительный вред охраняемым законом интересам государства на сумму 122 тысячи манатов.

В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 179.2.1 (присвоение или растрата группой лиц по предварительному сговору), 179.2.3 (присвоение или растрата лицом с использованием служебного положения), 179.2.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 313 (служебный подлог) и 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

В ходе расследования частично была обеспечена выплата компенсации причиненного ущерба.