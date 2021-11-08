Азербайджан увеличивает расходы на укрепление обороноспособности

В государственном бюджете Азербайджана на 2022 год предусмотрено увеличение средств на дальнейшее укрепление обороноспособности Вооруженных сил, сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что расходы фонда оплаты труда для военнослужащих, проходящих службу на освобожденных территориях, увеличены на 761 миллион манатов. «В этих целях предусмотрено 15 процентов расходов государственного бюджета 2022 года – 4,49 миллиарда манатов», - указал Самир Шарифов.