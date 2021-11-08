В Таджикистане заявили об усилении террористической угрозы на границе с Афганистаном

Ситуация на афгано-таджикской границе остается напряженной. Об этом заявил на заседании в рамках делийского регионального диалога по вопросам безопасности в Афганистане секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода, передает ТАСС.

Он отметил, что усиливается террористическая угроза с территории Афганистана.

"Озабоченность Таджикистана ситуацией в Афганистане имеет вполне обоснованные причины, так как наша страна, имея протяженную границу с ним, оказалась на переднем крае противодействия распространению в регионе угроз терроризма, экстремизма, контрабанды наркотиков и других видов трансграничной преступности", - добавил Махмудзода.