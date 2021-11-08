Икрам Нур, автор haqqin.az 12:46

После неудавшейся попытки ликвидации премьера Ирака аль-Кадхими, глава иранской спецслужбы «Аль-Кудс» Исмаил Гани посетил Багдад, где срочно встретился с иракским премьером. После чего к нему была вызвана группа лидеров вооруженных шиитских группировок, которых он призвал к «спокойствию и деэскалации». Такого провала в Ираке у Тегерана не было уже давно. И теперь Исмаилу Гани надо как-то это расхлебывать, поскольку, судя по всему, иракский премьер прекрасно знает, кто направил ему «беспилотное предупреждение», убившее его охранников и разнесшее несколько комнат в его резиденции.

«Мы преследуем тех, кто совершил это преступление. Мы их очень хорошо знаем и вскоре раскроем их имена. <...> Это те, кто стремится превратить нашу страну в бандитское государство, но мы этого не позволим», - заявил он на экстренном заседании совета министров. Дав всем понять, что уже располагает убедительными доказательствами, среди которых не только беспилотник иранского производства. Отставной генерал иракской разведки Абдусселам Сесим был еще более откровенным. В интервью газете Turkiye он прямо заявил: «Приказ атаковать премьер-министра пришел из Тегерана. Трем мужчинам, которые совершили нападение, покровительствовали Кайс Хазали, Фалих Файяд и Хади аль-Амири, лидеры «Хашед аш-Шабаб». Нападавшие после покушения были вывезены Фалихом Фаядом в район Аль-Каим на сирийской границе. А уже оттуда были доставлены в штаб-квартиру шиитских группировок в Хомсе». Версия Тегерана о том, что атаку совершили некие неуправляемые элементы из иранских прокси, трещит по швам. В Багдаде всем ясно, что какими бы ни были «отмороженными» члены проиранских формирований, самостоятельно на такой шаг они вряд ли бы решились. Ведь и года не прошло с момента соглашения Ирана и Ирака о том, что Багдад может своими руками физически критиковать тех членов «Хашед аш-Шабаб», которые вышли из-под иранского контроля – и эти договоренности достаточно четко, насколько это вообще возможно в таком деликатном вопросе, соблюдались двумя сторонами. Вывод очевиден – кто-то в Тегеране решил сыграть в свою игру, выдвинув перед иракским премьером ультиматум: или итоги выборов, в результате которых иранские прокси лишились 126 мест в парламенте (было 190 – осталось 64) будут пересмотрены. Или иранцы не остановятся перед самыми жесткими мерами. И этот «кто-то» - явно не Исмаил Гани и не президент Ибрагим Раиси, но явно имеет прямое отношение к командованию «аль-Кудс».