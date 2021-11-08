Глава МИД ОАЭ впервые за десять лет посетил Дамаск

Впервые с начала войны в Сирии более десяти лет тому назад министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян встретился с руководителем Сирии Башаром Асадом, передает Alarabiya.

Сообщается, что Асад принял Аль Нахайяна вместе с делегацией в столице Сирии Дамаске, они обсудили «двусторонние отношения братских стран и пути расширения сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес».

Аль Нахайян в ходе встречи подчеркнул заинтересованность ОАЭ в «обеспечении безопасности, стабильности и единства». Он также выразил поддержку любым усилиям, направленным на «прекращение войны в Сирии, установление стабильности в этой стране и удовлетворение чаяний сирийского народа».

Напомним, ОАЭ разорвали отношения с Дамаском в феврале 2012 года. В последнее время две страны предпринимают шаги по примирению. В декабре 2018 года ОАЭ вновь открыли свое посольство в Дамаске, а в марте 2021-го - выступили за восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств.