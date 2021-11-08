Министры обороны стран СНГ собрались в Москве

Открывая заседание, министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что за годы совместной работы сложилась атмосфера доверительных отношений, способствующая укреплению традиционных и развитию новых направлений взаимодействия вооруженных сил стран Содружества.

Заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ началось в Международном военном центре в Москве, передает Sputnik.

Министр также указал на символичность встречи в преддверии 30-летнего юбилея организации. По его словам, формат Совета министров обороны дает возможность расширять спектр партнерства и принимать эффективные решения в интересах обеспечения военной безопасности СНГ.

В мероприятии принимают участие делегации оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ и секретариата Совета министров обороны СНГ.