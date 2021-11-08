Доцент Института усовершенствования врачей имени А.Алиева Джавид Ахмедбейли рассказал в интервью о том, какие бывают заболевания полости рта и десен и к каким осложнениям они могут привести.

Здоровье полости рта является одним из основных показателей общего здоровья, благополучия и качества жизни. ВОЗ определяет здоровье полости рта как «состояние, характеризующееся отсутствием хронической боли в полости рта и в области лица, рака ротовой полости рта и горла, инфекций и язв полости рта, заболеваний пародонта (десен), зубного кариеса, выпадения зубов и других заболеваний и нарушений здоровья, ограничивающих способности человека кусать, жевать, улыбаться и говорить и его психосоциальное благополучие».

- Какие бывают заболевания полости рта и десен?

- Гингивит, пародонтит и периимплантит - неинфекционные хронические воспалительные заболевания десен, от которых страдают сотни миллионов людей во всем мире. Эти стоматологические заболевания занимают 6-е место в мире по распространенности и затрагивают около 800 миллионов человек (около 10 процентов населения мира, 80 процентов случаев у лиц в возрасте старше 35 лет).

Если своевременно не провести лечение, то это может привести к потере зубов и имплантов, а это, в свою очередь, затрудняет процесс переваривания и усвоения пищи. Кроме того, проблемы, связанные с плохими зубами, - это и затруднения с речью, нарушения мимики, дикции, что приводит к возникновению психологических проблем. Многочисленные научные исследования подтверждают, что заболевания полости рта и десен могут привести к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, хронической почечной недостаточности, ревматоидному артриту, болезни Альцгеймера, некоторым типам рака, осложнениям при беременности и даже к осложнениям при COVID-19. При этом стоматологические заболевания пока малоизвестны широкой общественности.

- Как беременность влияет на здоровье десен?

- Во время беременности в организме женщины происходят разные уровни гормональных и психологических изменений. Повышенный уровень гормонов, таких как эстроген и прогестерон, может значительно повысить проницаемость сосудов в ткани десен, что приводит к серьезным заболеваниям десен, таким как гингивит и пародонтит, основными симптомами которых являются отечность и кровоточивость десен. Эти поражения обычно проходят после беременности. Клиническая ситуация может ухудшиться, особенно у женщин с нелеченным пародонтитом до беременности.

- Может ли болезнь десен нанести вред беременным женщинам?

- Беременные женщины с нелеченным гингивитом подвержены риску преэклампсии (высокое кровяное давление после 20-й недели беременности), преждевременных родов (до 37-й недели) и низкой массы тела при рождении ребенка. Некоторые из этих последствий могут возникнуть одновременно.

- Как предотвратить заболевания десен?

- Ранние стадии заболевания десен во время беременности можно предотвратить с помощью правильной зубной щетки, зубной нити или межзубных щеток. Рекомендуется также использовать щетки с мягкой щетиной (софт) для массажа десен. Помимо этого, для профилактического осмотра следует каждые 4 месяца обращаться к врачу-пародонтологу.

- Какое влияние на мать и ребенка оказывают анестезия и препараты, применяемые во время обследования и лечения?

- Во время беременности, особенно во 2-м и 3-м триместрах, рентгенологическое обследование зубов у женщин и использование местной анестезии могут проводиться без какого-либо дополнительного риска для матери и плода. Использование обезболивающих и системных антибиотиков в этот период, в целом, безопасно. При этом их можно принимать лишь по показаниям и по назначению врача.

- Насколько безопасна профилактика стоматологических заболеваний во время беременности?

- Будущим мамам следует знать, что лечение десен во время беременности полезно для обеспечения здоровья тканей, поддерживающих зубы и импланты и, в целом, не представляет никакого риска для здоровья. С точки зрения безопасности рекомендуется проводить лечение зубов и десен во втором триместре беременности, и нежелательно его проводить в первом триместре.

- Ваши рекомендации акушер-гинекологам…

- Стоматологический осмотр ротовой полости будущих мам должен быть включен в список регулярных медицинских обследований, они должны быть подробно проинформированы о возможных рисках заболевания десен во время беременности и положительном влиянии лечения по устранению этих рисков. Во время обследования пациента следует проверить светодиодным стоматологическим светильником состояние ротовой полости, чтобы оценить такие симптомы, как кровоточивость и воспаление десен, а также неприятный запах изо рта. При появлении любого из этих симптомов пациента следует направить к врачу-пародонтологу для диагностики и назначения лечения. Помимо этого, следует регулировать факторы риска, негативно влияющие на течение беременности и здоровье десен, такие как курение и диабет, а также пропагандировать здоровый образ жизни.

- И напоследок что вы посоветуете будущим мамам? Какие меры предосторожности следует соблюдать для сохранения здоровья зубов и десен до наступления беременности?

- До планирования беременности женщинам в обязательном порядке следует пройти стоматологический осмотр. Лечение следует применять, если есть какие-либо признаки заболевания вокруг зубов и имплантов. Для обеспечения здоровья полости рта во время беременности будущим мамам должна быть предоставлена подробная информация о правилах и принципах личной гигиены, рекомендованных для использования в течение дня.