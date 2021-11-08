Цены на нефть выросли сегодня после того, как отраслевые данные показали резкое падение нефти в США на прошлой неделе. Об этом пишет Reuters.

Стоимость барреля январской нефти марки Brent составляет по состоянию на 7:00 утра по Гринвичу 85,22 долларов, поднявшись на 44 цента, или 0,5% после роста на 1,6% во вторник.

Стоимость на декабрьскую нефть марки WTI в США выросла на 16 центров, или на 0,2% до 84,31 доллара за баррель.