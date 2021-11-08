Банк Республика в третий раз подряд завоевал «Национальную премию по КСО»

Банк Республика, реализовавший множество успешных социальных проектов в нашей стране, в очередной раз стал обладателем национальной премии в области корпоративной социальной ответственности «Национальная премия КСО».

Банк удостоен этой награды за свой проект, реализованный в прошлом году в Нефтчале. Летом прошлого года снижение уровня воды в Куре и смешение ее вод с водами Каспийского моря оказали влияние на качество воды в реке и сделали ее неприемлемой для питья. Обеспечение питьевой водой населения сел и поселков, включая центр района, затруднилось. В связи с этим Банк ежедневно в течение 2 месяцев с помощью водовозов обеспечивал питьевой водой жителей города Нефтчала и района.

Данный проект был выбран из 17 целей в области устойчивого развития, принятых Генеральной ассамблеей ООН. Следует отметить, что Банк Республика 3 года подряд является победителем Национальной премии в области корпоративной социальной ответственности.