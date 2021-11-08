До настоящего времени были отменены выплаты по необоснованно начисленным и фиктивно оформленным пенсиям на сумму около 500 млн манат. Об этом сказал сегодня министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

«В результате работы по оптимизации расходов и отмене необоснованно назначенных пенсионных выплат в 2018 году были отменены пенсии на сумму 25 миллионов, в 2019 году – на 133 миллиона, в 2020 году - 246 миллионов манатов», - отметил министр.