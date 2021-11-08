Сумгаитский технопарк назвал возможные причины взрыва

В сообщении отмечается, что на территории ООО находились три человека, занимавшиеся плавкой металла. В результате взрыва они не пострадали.

Ночью 9 ноября в Сумгаите, на территории ООО STP-AH, дочернего предприятия Группы компаний STP, прогремел взрыв. Об этом говорится в заявлении Сумгаитского технологического парка (STP).

Итоги предварительной проверки показали, что во время ЧП технологический процесс осуществлялся согласно инструкции и оборудование находилось в исправном состоянии, отмечается в сообщении.

"Предположительно причиной взрыва могли стать посторонние предметы в металлических отходах. В результате реакции различных твердых или жидких химических веществ в ходе плавки образовался газ, который и стал причиной взрыва. ЧП не привело к возникновению пожара или отказу оборудования. В результате взрыва возникла ударная волна", - говорится в сообщении.

В информации подчеркивается, что на территории ООО STP-AH установлено самое современное оборудование и соблюдаются правила техники безопасности, что подтверждено сертификатом İSO18001.