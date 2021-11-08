В рамках мер корпоративной социальной ответственности сеть маркетов OBA, которая всегда держит в центре внимания семьи шехидов и ветеранов, 8 ноября по случаю Дня Победы приняла участие в открытии комплекса "Сад Родины - Парк шехидов” в поселке Шихарх Тертерского района.

Парк был создан по инициативе Общественного объединения гуманитарных инициатив "Сад Родины", Исполнительной власти Тертерского района и при поддержке ООО OBA Market. Так, сеть маркетов OBA с целью увековечения памяти шехидов заложила основу родника шехидов в "Саду Родины".

В парке, общая площадь которого составляет три гектара, в память шехидов были посажены деревья, установлены памятники "Харыбюльбюль"и "Кулак Победы", являющиеся символами нашей исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Заведующая отделом маркетинговых коммуникаций сети маркетов OBA Фазилет Самедова поздравила азербайджанский народ с Днем Победы и рассказала о важности проекта: “Мы присутствуем на церемонии открытия комплекса "Сад Родины - Парк шехидов", организованного совместно сетью маркетов OBA, Общественным объединением гуманитарных инициатив "Сад Родины" и исполнительной властью Тертерского района. Мы гордимся тем, что сегодня в "Саду Родины” состоялось открытие родника, посвященного дорогой памяти наших шехидов. Сеть маркетов OBA еще раз поздравляет народ Азербайджана с Днем Победы".