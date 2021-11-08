Палестинцы напали на израильского посла в Лондоне ВИДЕО
Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели была эвакуирована прошлой ночью из Лондонской школы экономики. Инцидент произошел при попытке пропалестинских активистов штурмовать здание, пишет Daily Mail.
В ходе акции протестующие окружили машину дипломата и выкрикивали фразу «Вам не стыдно?».
Лондонская школа экономики пригласила Хотовели выступить в дискуссионном клубе, однако многие активисты среди студентов раскритиковали решение университета из-за якобы антипалестинской позиции дипломата. Мероприятие было посвящено будущему развитию Ближнего Востока.
Amazing.— Hadi Nasrallah (@HadiNasrallah) November 9, 2021
Israeli ambassador Tzipi Hotovely was forced to flee London’s LSE university after students protested her presence and refused to give her a platform. This is how colonial war criminals must be treated everywhere. #FreePalestine pic.twitter.com/SuInl4tna0
Ранее в Instagram-аккаунте учебного заведения появились комментарии с угрозами в адрес Хотовели. Один из протестующих даже предложил «пинту пива за разбитое окно» в машине дипломата.
Члены британского правительства раскритиковали действия протестующих.