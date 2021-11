Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели была эвакуирована прошлой ночью из Лондонской школы экономики. Инцидент произошел при попытке пропалестинских активистов штурмовать здание, пишет Daily Mail.

В ходе акции протестующие окружили машину дипломата и выкрикивали фразу «Вам не стыдно?».

Лондонская школа экономики пригласила Хотовели выступить в дискуссионном клубе, однако многие активисты среди студентов раскритиковали решение университета из-за якобы антипалестинской позиции дипломата. Мероприятие было посвящено будущему развитию Ближнего Востока.

Amazing.



Israeli ambassador Tzipi Hotovely was forced to flee London’s LSE university after students protested her presence and refused to give her a platform. This is how colonial war criminals must be treated everywhere. #FreePalestine pic.twitter.com/SuInl4tna0