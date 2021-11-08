Сотни афганцев притворились журналистами, чтобы покинуть страну

Сотни афганских граждан притворились журналистами, чтобы покинуть республику после перехода власти к движению «Талибан», передает Khaama Press со ссылкой на Национальный союз журналистов Афганистана.

Сообщается, что в ходе эвакуации западных сил из республики ряд организаций, не связанных со СМИ, внесли своих сотрудников, а также их родственников и друзей в списки под видом журналистов, что позволило афганцам быстрее получить необходимые документы и выехать из страны.

Отмечается, что указанные организации также присвоили себе часть международной финансовой помощи. В частности, согласно данным национального союза журналистов, некоторые медиа продавали журналистские аккредитации на черном рынке.