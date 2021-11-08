Сколько афганцев убежало от талибов в Иран?

Норвежский совет по делам беженцев заявил, что с приходом талибов к власти в Афганистане в августе нынешнего года ежедневно афгано-иранскую границу пересекают около 4000-5000 человек.

По данным организации, с момента прихода «Талибана» к власти в стране, в Иран уже прибыло из Афганистана около 300 000 беженцев.

«Нельзя ожидать, что Иран примет у себя так много афганцев при такой мизерной поддержке международного сообщества», - сказал генеральный секретарь совета Ян Эгеллан.