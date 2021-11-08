Сколько афганцев убежало от талибов в Иран?
Норвежский совет по делам беженцев заявил, что с приходом талибов к власти в Афганистане в августе нынешнего года ежедневно афгано-иранскую границу пересекают около 4000-5000 человек.
По данным организации, с момента прихода «Талибана» к власти в стране, в Иран уже прибыло из Афганистана около 300 000 беженцев.
«Нельзя ожидать, что Иран примет у себя так много афганцев при такой мизерной поддержке международного сообщества», - сказал генеральный секретарь совета Ян Эгеллан.
По его словам, необходимо увеличить объем помощи Афганистану и соседним странам, таких как Иран, в связи с наступающими холодами.
Отметим, что различные международные организации утверждают, что с победой талибов в Афганистане страну покинули около 5 миллионов человек.
В отчете ООН говорится, что на сегодняшний день 22,8 миллиона человек в Афганистане сталкиваются с острой проблемой отсутствия продовольствия.